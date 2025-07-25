Спаллетти: Согласие на работу в сборной Италии не было ошибкой

Экс-наставник сборной Италиипрокомментировал свой уход из национальной команды. Летом 2025 года сборную Италии возглавил

«Эта мысль никогда не покидает меня. Она не даёт мне спать по ночам, она влияет на всё. Когда мне предложили возглавить сборную, я не мог спать двое суток. Шрам будет болеть даже после того, как заживёт. Но согласие на эту работу не было ошибкой, тем более что сборная не просит, а зовёт. Моя ошибка в начале заключалась в том, что я слишком сильно давил на это чувство принадлежности, на самоидентификацию.

Я хотел пробудить в себе эту гордость, но это оказалось слишком. У Италии нет недостатка в качестве; я говорил об этом даже игрокам топ-класса. В те месяцы мы находились под огромным давлением, от которого не могли избавиться. Мы говорили, что должны выкладываться по полной, но не могли сделать даже самого минимума», — сказал Спаллетти La Repubblica.

Спаллетти возглавлял сборную Италии с сентября 2023 по июнь 2025 года.