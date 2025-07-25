Спаллетти: Согласие на работу в сборной Италии не было ошибкой

«Эта мысль никогда не покидает меня. Она не даёт мне спать по ночам, она влияет на всё. Когда мне предложили возглавить сборную, я не мог спать двое суток. Шрам будет болеть даже после того, как заживёт. Но согласие на эту работу не было ошибкой, тем более что сборная не просит, а зовёт. Моя ошибка в начале заключалась в том, что я слишком сильно давил на это чувство принадлежности, на самоидентификацию.
Я хотел пробудить в себе эту гордость, но это оказалось слишком. У Италии нет недостатка в качестве; я говорил об этом даже игрокам топ-класса. В те месяцы мы находились под огромным давлением, от которого не могли избавиться. Мы говорили, что должны выкладываться по полной, но не могли сделать даже самого минимума», — сказал Спаллетти La Repubblica.
Спаллетти возглавлял сборную Италии с сентября 2023 по июнь 2025 года.