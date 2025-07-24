Сарагоса отказался от перехода в «Фенербахче» из-за Моуринью

Хавбек мюнхенской «Баварии»отклонил предложение турецкого «Фенербахче», который возглавляет. Об этом сообщает Kicker.

По данным источника, 23-летнего испанца смутила репутация португальского специалиста, что стало решающим фактором в отказе от трансфера. Несмотря на заинтересованность со стороны «Фенербахче», предложившего за игрока сумму в десятки миллионов евро, сам Сарагоса не выразил готовности работать под руководством Моуринью.

«Бавария» при этом рассматривает продажу игрока в текущее летнее трансферное окно, тогда как другие клубы, по информации издания, предпочитают вариант аренды.

В сезоне-2024/25 Сарагоса провел 28 матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и шестью результативными передачами. Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2029 года.