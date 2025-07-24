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    Сарагоса отказался от перехода в «Фенербахче» из-за Моуринью

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    Хавбек мюнхенской «Баварии» Брайан Сарагоса отклонил предложение турецкого «Фенербахче», который возглавляет Жозе Моуринью. Об этом сообщает Kicker.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    По данным источника, 23-летнего испанца смутила репутация португальского специалиста, что стало решающим фактором в отказе от трансфера. Несмотря на заинтересованность со стороны «Фенербахче», предложившего за игрока сумму в десятки миллионов евро, сам Сарагоса не выразил готовности работать под руководством Моуринью.

    «Бавария» при этом рассматривает продажу игрока в текущее летнее трансферное окно, тогда как другие клубы, по информации издания, предпочитают вариант аренды.

    В сезоне-2024/25 Сарагоса провел 28 матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и шестью результативными передачами. Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2029 года.

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