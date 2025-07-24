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    Агуэро: Преждевременно говорить, что чемпионат Саудовской Аравии входит в число лучших

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
    Экс-игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отреагировал на слова Криштиану Роналду о силе чемпионата Саудовской Аравии.

    Серхио Агуэро
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    Серхио Агуэро

    Ранее форвард «Аль-Насра» Роналду заявил, что саудовский чемпионат не слабее французского и входит в пятерку сильнейших в мире.

    «Бессмысленно ввязываться в эту полемику. Если утверждение Роналду верно, и чемпионат Саудовской Аравии действительно входит в число лучших лиг мира, это будет доказано годами. Конечно, не одним матчем.

    Лично я считаю, что в последнее время чемпионат демонстрирует весьма достойный рост, но называть его одним из крупнейших в мире преждевременно», — приводит слова Агуэро Stake.

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