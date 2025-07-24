Агуэро: Преждевременно говорить, что чемпионат Саудовской Аравии входит в число лучших

Экс-игрокотреагировал на слова Криштиану Роналду о силе чемпионата Саудовской Аравии.

Ранее форвард «Аль-Насра» Роналду заявил, что саудовский чемпионат не слабее французского и входит в пятерку сильнейших в мире.

«Бессмысленно ввязываться в эту полемику. Если утверждение Роналду верно, и чемпионат Саудовской Аравии действительно входит в число лучших лиг мира, это будет доказано годами. Конечно, не одним матчем.

Лично я считаю, что в последнее время чемпионат демонстрирует весьма достойный рост, но называть его одним из крупнейших в мире преждевременно», — приводит слова Агуэро Stake.