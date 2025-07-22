Трансфер Санчо в «Ювентус» пока находится под вопросом

Сделка по переходуизпока находится в режиме ожидания.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, туринский клуб предпочитает сначала продать одного из своих фланговых игроков — Николаса Гонсалеса или Тимоти Веа — прежде чем закрывать сделку по английскому вингеру.

Интерес к Веа проявляет «Марсель», который достиг устного соглашения с американцем, но официального предложения «Ювентусу» ещё не направлял. Туринцы рассчитывают выручить за одного из своих крайних нападающих от 20 до 22 миллионов евро, чтобы освободить место в составе и бюджет для покупки Санчо.

Ранее сообщалось о готовности «Ювентуса» заключить с Санчо четырёхлетний контракт с зарплатой шесть миллионов евро в год плюс бонусы, а общая сумма сделки могла составить около 25 миллионов евро с бонусами.