Команды проведут второй очный матч в своей истории. К нему они подошли в хорошей форме.
Чемпион Латвии имеет длинную серию побед. Во второй раунд РФШ прошел благодаря двум победам над грузинской «Левадией».
У «Мальме» также разгар сезона. Клуб победил в четырех матчах подряд, включая два поединка с «Иберией» в первом раунде.
Кто же продолжит свою победную серию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что шансов больше у гостей: 4.35 на РФШ, 1.84 на «Мальме».
- Эксперты LiveSport.Ru также назвали своего фаворита. Подробнее в прогнозе.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча РФШ — «Мальме» смотрите на LiveCup.Run.
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