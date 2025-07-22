Матч второго раунда квалификации Лиги чемпионовв Риге 22 июля. Начало в 20:00 мск.

Команды проведут второй очный матч в своей истории. К нему они подошли в хорошей форме.

Чемпион Латвии имеет длинную серию побед. Во второй раунд РФШ прошел благодаря двум победам над грузинской «Левадией».

У «Мальме» также разгар сезона. Клуб победил в четырех матчах подряд, включая два поединка с «Иберией» в первом раунде.

Кто же продолжит свою победную серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что шансов больше у гостей: 4.35 на РФШ, 1.84 на «Мальме».

Эксперты LiveSport.Ru также назвали своего фаворита. Подробнее в прогнозе.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча РФШ — «Мальме» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.