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    РФШ — «Мальме»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РФШ Мальмё
    Матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов РФШ«Мальме» в Риге 22 июля. Начало в 20:00 мск.

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    Команды проведут второй очный матч в своей истории. К нему они подошли в хорошей форме.

    Чемпион Латвии имеет длинную серию побед. Во второй раунд РФШ прошел благодаря двум победам над грузинской «Левадией».

    У «Мальме» также разгар сезона. Клуб победил в четырех матчах подряд, включая два поединка с «Иберией» в первом раунде.

    Кто же продолжит свою победную серию?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают, что шансов больше у гостей: 4.35 на РФШ, 1.84 на «Мальме».

    • Эксперты LiveSport.Ru также назвали своего фаворита. Подробнее в прогнозе.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча РФШ — «Мальме» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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