«Оренбург» — ЦСКА: стартовые составы на матч РПЛ

«Оренбург»: Овсянников, Зотов, Татаев, Ведерников, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Рыбчинский, Квеквескири, Савельев, Гюрлюк.
Запасные: Сысуев, Ходанович, Хотулев, Сыщенко, Поройков, Ломакин, Болотов, Оганесян, Барановский, Гузина, Томпсон, Сахархизан.
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Лукин, Мойзес, Виллиан, Обляков, Глебов, Кисляк, Гайич, Мусаев, Шуманский.
Запасные: Тороп, Бесаев, Абдулкадыров, Рядно, Келлвен, Бандикян, Матеус Алвес, Койта, Алеррандро.
Игра начнется в 17:30 по московскому времени. Прогноз на нее есть по ссылке.