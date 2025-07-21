«Оренбург» — ЦСКА: стартовые составы на матч РПЛ

Появились стартовые составы команд на игру первого тура РПЛ между «Оренбургом» и московским ЦСКА.

«Оренбург»: Овсянников, Зотов, Татаев, Ведерников, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Рыбчинский, Квеквескири, Савельев, Гюрлюк.

Запасные: Сысуев, Ходанович, Хотулев, Сыщенко, Поройков, Ломакин, Болотов, Оганесян, Барановский, Гузина, Томпсон, Сахархизан.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Лукин, Мойзес, Виллиан, Обляков, Глебов, Кисляк, Гайич, Мусаев, Шуманский.

Запасные: Тороп, Бесаев, Абдулкадыров, Рядно, Келлвен, Бандикян, Матеус Алвес, Койта, Алеррандро.

Календарь и таблица РПЛ

Игра начнется в 17:30 по московскому времени. Прогноз на нее есть по ссылке.