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    Матвей Кисляк«Оренбург» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
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    «Оренбург» — ЦСКА: стартовые составы на матч РПЛ

    «Оренбург» — ЦСКА: составы, прогноз, коэффициенты

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    Появились стартовые составы команд на игру первого тура РПЛ между «Оренбургом» и московским ЦСКА.

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    «Оренбург»: Овсянников, Зотов, Татаев, Ведерников, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Рыбчинский, Квеквескири, Савельев, Гюрлюк.

    Запасные: Сысуев, Ходанович, Хотулев, Сыщенко, Поройков, Ломакин, Болотов, Оганесян, Барановский, Гузина, Томпсон, Сахархизан.

    ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Лукин, Мойзес, Виллиан, Обляков, Глебов, Кисляк, Гайич, Мусаев, Шуманский.

    Запасные: Тороп, Бесаев, Абдулкадыров, Рядно, Келлвен, Бандикян, Матеус Алвес, Койта, Алеррандро.

    Календарь и таблица РПЛ

    Игра начнется в 17:30 по московскому времени. Прогноз на нее есть по ссылке.

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