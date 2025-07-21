Романо: Дьёкереш хочет играть исключительно за «Арсенал»

Нападающийостаётся непреклонен в своём выборе — он намерен перейти исключительно в лондонский. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Несмотря на активный интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и ряда других европейских клубов, шведский форвард дал понять, что не рассматривает вариант с «Олд Траффорд».

Ранее сообщалось, что «МЮ» предложил за 27-летнего игрока €80 млн, однако его представители подтвердили — приоритетом для Дьёкереша остаётся именно «Арсенал». Нападающего привлекает участие команды в Лиге чемпионов и перспектива борьбы за трофеи.

Контракт Дьёкереша со «Спортингом» действует до 2028 года.