Руденко: О таком дебюте за «Локомотив» мог только мечтать

Новичок московского «Локомотива»рассказал о своих впечатлениях после первой официальной игры в составе железнодорожников.

«О таком дебюте, как у меня за "Локомотив", можно только помечтать. Отдал и забил в первом матче за такой клуб — двигаемся дальше. Я почти адаптировался, всё нормально, с партнёрами по команде начали понимать друг друга.

Сезон длинный, нужно притираться, но со многими я уже был знаком — Лантратов, Митрюшкин, Тимофеев. Теперь будем стараться занять место вверху таблицы — чем выше, тем лучше», — сказал Руденко «Чемпионату».

Руденко перебрался в «Локомотив» из «Химок» этим летом. В матче первого тура с «Сочи» (3:0) он забил первый гол на 81-й минуте и сделал голевую передачу.

Нападающий поделился эмоциями от своего дебюта в составе железнодорожников, который состоялся в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0). В этой игре футболист забил гол и сделал результативную передачу.