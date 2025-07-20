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    «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Интер Майами»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол MLS
    «Интер Майами» сыграет в гостях у «Нью-Йорк Ред Буллс» в матче регулярного чемпионата МЛС, который состоится 20 июля в 02:30 по мск.

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    Оба соперника жаждут победы в предстоящем поединке. «Быки» наконец-то прервали свою безвыигрышную серию и намерены продолжить побеждать. «Интер» в прошлом матче проиграл, чем прервал свою неплохую победную серию в МЛС.

    Предыдущие поединки показали, что пока в этой паре доминирует «Майами». Последние две встречи остались за гостями, в 3 из 4 поединков «Интер» был победителем.

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация:

    • Букмекеры предлагают следующие коэффициенты: 2.28 на победу «Ред Буллс», 3.70 на ничью, 2.90 на победу «Интера».

    • В прогнозе LiveSport эксперты рассказали о том, стоит ли ждать победы от «Интера» в предстоящем матче.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Интер Майами» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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