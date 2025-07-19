«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого стал лидером китайской Суперлиги

В 17-м туре чемпионата Китая по футболууступил на своем поле, который второй год возглавляет российский тренер, со счетом 1:3.

Гости вышли вперед уже на второй минуте после точного удара Луис Нлаво. Через 19 минут полузащитник У Си укрепил преимущество.

На 26-й минуте хавбек «Бэйцзин Гоань» Гонсалу Родригеш сократил преимущество в счете до 1:2.

Точку на 90+8-й минуте поставил Юй Ханьчао, забивший третий гол «Шанхай Шэньхуа» в игре.

Футбол. Китай. Суперлига Бэйцзин Гоань — Шанхай Шэньхуа 1:3 Голы: 0:1 Луис Нлаво (7'), 0:2 У Си (21'), 1:2 Гуга Родригеш (26'), 1:3 Юй Ханьчао (90 + 7') Бэйцзин Гоань: Хоу Сэнь, Ван Ган (Hao Fang, 77'), Майкл Нгаду, Урош Спаич, Ву Шаоконг, Serginho (Zhang Xizhe, 78'), Гуга Родригеш, Фабиу Абреу, Чжан Юйнин, Dawhan (Shuangjie Fan, 78'), Cao Yongjing (Lin Liangming, 77') Шанхай Шэньхуа: Гао Тяньи (Ибраим Амаду, 46'), Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Вилсон Манафа, Жуан Карлуш Тейшейра, У Си, Луис Нлаво (Chengyu Liu, 59'), Чхан Шиничхи, Haoyu Yang (Xu Haoyang, 46'), Li Ke, Xue Qinghao Предупреждения: Haoyu Yang (34'), Ван Ган (51'), Li Ke (62'), (90 + 5')

Благодаря этой победе «Шанхай Шэньхуа» вышел в лидеры китайской Суперлиги с 41 очком. «Бэйцзин Гоань» (38) теперь идет вторым.