«Фенербахче» активно интересуется Чалханоглу

Центральный полузащитник «Интера»может перебраться в турецкий чемпионат.

По данным авторитетного журналиста Николо Скиры, им сейчас активно интересуется «Фенербахче». Ранее за ним сделил «Галатасарай».

«Интер» готов отпустить своего основного футболиста, но за сумму не менее 25-30 млн евро, тогда как турецкие клубы предлагают гораздо меньше.

31-летний Чалханоглу в прошлом сезоне сыграл 47 матчей за нерадзурри, забил в них 11 мячей и сделал 8 голевых передач. Его контракт с клубом действует до 2027 года, а на портале Transfermarkt оценивается в € 30 млн.