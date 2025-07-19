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    «Фенербахче» активно интересуется Чалханоглу

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    Центральный полузащитник «Интера» Хакану Чалханоглу может перебраться в турецкий чемпионат.

    Хакан Чалханоглу
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    Хакан Чалханоглу

    По данным авторитетного журналиста Николо Скиры, им сейчас активно интересуется «Фенербахче». Ранее за ним сделил «Галатасарай».

    «Интер» готов отпустить своего основного футболиста, но за сумму не менее 25-30 млн евро, тогда как турецкие клубы предлагают гораздо меньше.

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    • 31-летний Чалханоглу в прошлом сезоне сыграл 47 матчей за нерадзурри, забил в них 11 мячей и сделал 8 голевых передач. Его контракт с клубом действует до 2027 года, а на портале Transfermarkt оценивается в € 30 млн.

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