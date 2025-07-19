Артета прокомментировал переход Мадуэке в «Арсенал»

Наставникподелился мнением о новичке команды, который перешёл из

23-летний англичанин подписал контракт с «канонирами» сроком на четыре года. Сделка была оформлена 18 июля.

По информации Sky Sports, трансфер обошёлся «Арсеналу» в 60 миллионов евро, ещё 5 миллионов могут быть выплачены в виде бонусов.

«Нони — мощный, технически одарённый игрок с отличной скоростью и интеллектом. Он уже проявил себя в Премьер-лиге и сборной, стабильно показывая высокий уровень. Мы следили за ним давно и уверены, что он усилит нашу атаку. Рад, что он теперь с нами», — приводит пресс-служба клуба слова Артеты.

Мадуэке выступал за «Челси» с января 2023 года.