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    Семин: Слуцкий работает в Китае лучше, чем топовые европейские тренеры

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая Шанхай Шэньхуа
    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отреагировал на продление контракта тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    В четверг российский специалист подписал новое соглашение с китайским клубом до конца 2027 года.

    «У него в "Шанхае" идет все хорошо, он молодец, представляет там российский футбол. В Китае, чтобы предложили новый контракт, нужно выигрывать матчи, трофеи. Он это и делает: мы все надеемся, что Слуцкий со своей командой наконец выиграет еще и чемпионство. Так почему бы и не продлить контракт сейчас?

    Слуцкий во главе сборной Китая в будущем? Я думаю, это реально, потому что он работает в Китае лучше, чем топовые европейские тренеры. Поэтому такую возможность я бы не стал исключать», — приводит слова Семина «Советский спорт».

    Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 года.

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