Семин: Слуцкий работает в Китае лучше, чем топовые европейские тренеры

Бывший главный тренер сборной Россииотреагировал на продление контракта тренера «Шанхай Шэньхуа»

В четверг российский специалист подписал новое соглашение с китайским клубом до конца 2027 года.

«У него в "Шанхае" идет все хорошо, он молодец, представляет там российский футбол. В Китае, чтобы предложили новый контракт, нужно выигрывать матчи, трофеи. Он это и делает: мы все надеемся, что Слуцкий со своей командой наконец выиграет еще и чемпионство. Так почему бы и не продлить контракт сейчас?

Слуцкий во главе сборной Китая в будущем? Я думаю, это реально, потому что он работает в Китае лучше, чем топовые европейские тренеры. Поэтому такую возможность я бы не стал исключать», — приводит слова Семина «Советский спорт».

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 года.