Источник: «Бавария» согласовала контракт с Луисом Диасом

и колумбийский вингерсогласовали условия личного контракта.

Как сообщает Bild, 28-летний футболист договорился с мюнхенским клубом о четырехлетнем соглашении, согласно которому его годовая зарплата составит 14 миллионов евро, не считая бонусов за результативные действия.

В то же время между клубами пока нет согласия по сумме трансфера. «Ливерпуль» уже отклонил ранее поступившее предложение от «Баварии» в размере 67,5 миллиона евро, рассчитывая получить за своего лидера более крупную сумму.

В прошлом сезоне Луис Диас провел 36 матчей в английской Премьер-лиге, забив 13 мячей и сделав пять голевых передач.