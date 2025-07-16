Председатель совета директоров «Локомотива» озвучил планы клуба на сезон

Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов Фото: globallookpress.com
«Возможно ли совместить борьбу за трофеи и развитие игроков? Мы живем в реальном мире, посмотрим. Будем делать все, чтобы у "Локомотива" это получилось.
Но это не достигается за сезон, полтора, два. Это определенный путь, который необходимо пройти. В предстоящем сезоне будут поставлены более амбициозные задачи перед командой. Считаю, что клуб может бороться за тройку в РПЛ и выход в финал Кубка России», — цитирует Нагорных «СЭ».
В минувшем сезоне «Локомотив» стал шестым в таблице РПЛ.