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    Председатель совета директоров «Локомотива» озвучил планы клуба на сезон

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных озвучил планы команды на предстоящий сезон.

    Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов
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    Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов

    «Возможно ли совместить борьбу за трофеи и развитие игроков? Мы живем в реальном мире, посмотрим. Будем делать все, чтобы у "Локомотива" это получилось.

    Но это не достигается за сезон, полтора, два. Это определенный путь, который необходимо пройти. В предстоящем сезоне будут поставлены более амбициозные задачи перед командой. Считаю, что клуб может бороться за тройку в РПЛ и выход в финал Кубка России», — цитирует Нагорных «СЭ».

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В минувшем сезоне «Локомотив» стал шестым в таблице РПЛ.

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