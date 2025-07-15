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    • Daily Beast: Трамп оставил себе трофей КЧМ-2025, «Челси» вручили реплику
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    Daily Beast: Трамп оставил себе трофей КЧМ-2025, «Челси» вручили реплику

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    Президент США Дональд Трамп заявил, что победители Клубного чемпионата мира по футболу не получат оригинальный трофей турнира, потому что он оставит его себе, сообщает издание The Daily Beast.

    Дональд Трамп вместе с «Челси» поднимает трофей
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    Дональд Трамп вместе с «Челси» поднимает трофей

    В финальном матче турнира, прошедшем на стадионе MetLife в Нью-Джерси в воскресенье, 13 июля, лондонский «Челси» разгромил французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0, а Трамп присоединился к игрокам английского клуба на подиуме, где они поднимали трофей, чем немало их удивил.

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    • С тех пор стало известно, что приз, поднятый над головой капитаном лондонского клуба Рисом Джеймсом, был репликой, потому что президент руководящего органа футбола, ФИФА Джанни Инфантино, позволил Трампу использовать оригинал в качестве украшения в Овальном кабинете.

    «Они [ФИФА] сказали: "Не могли бы вы похранить этот трофей у себя на некоторое время? " Мы поместили его в Овальный кабинет, а затем я сказал: "Когда вы заберете трофей", и [президент ФИФА Джанни Инфантино] сказал: Мы никогда не заберем его, вы можете оставить его в Овальном кабинете навсегда», — объяснил Трамп в интервью DAZN после первого тайма финального матча.

    Затем он рассказал репортеру Эмили Остин, что победитель КЧМ-2025, лондонский «Челси», на самом деле получил копию оригинального трофея за победу в турнире.

    «И они на самом деле сделали новый трофей для "Челси", но оригинал сейчас находится в Овальном офисе», — сказал он.

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    • Трофей, созданный в сотрудничестве с Tiffany & Co, состоит из центрального диска с тремя вращающимися внешними кольцами. Он имеет 24-каратную позолоченную отделку и, как полагают, стоит около 230 000 долларов. Если ФИФА позволит Дональду Трампу сохранить награду навсегда, она, вероятно, окажется в Национальном архиве.

    Дело не ограничилось только трофеем. По сообщениям The Athletic Джанни Инфантино также приготовил чемпионскую медаль для своего нового друга, передав ее Трампу после церемонии награждения.

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