Daily Beast: Трамп оставил себе трофей КЧМ-2025, «Челси» вручили реплику

Президент СШАзаявил, что победителине получат оригинальный трофей турнира, потому что он оставит его себе, сообщает издание The Daily Beast.

В финальном матче турнира, прошедшем на стадионе MetLife в Нью-Джерси в воскресенье, 13 июля, лондонский «Челси» разгромил французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0, а Трамп присоединился к игрокам английского клуба на подиуме, где они поднимали трофей, чем немало их удивил.

С тех пор стало известно, что приз, поднятый над головой капитаном лондонского клуба Рисом Джеймсом, был репликой, потому что президент руководящего органа футбола, ФИФА Джанни Инфантино, позволил Трампу использовать оригинал в качестве украшения в Овальном кабинете.

«Они [ФИФА] сказали: "Не могли бы вы похранить этот трофей у себя на некоторое время? " Мы поместили его в Овальный кабинет, а затем я сказал: "Когда вы заберете трофей", и [президент ФИФА Джанни Инфантино] сказал: Мы никогда не заберем его, вы можете оставить его в Овальном кабинете навсегда», — объяснил Трамп в интервью DAZN после первого тайма финального матча.

Затем он рассказал репортеру Эмили Остин, что победитель КЧМ-2025, лондонский «Челси», на самом деле получил копию оригинального трофея за победу в турнире.

«И они на самом деле сделали новый трофей для "Челси", но оригинал сейчас находится в Овальном офисе», — сказал он.

Трофей, созданный в сотрудничестве с Tiffany & Co, состоит из центрального диска с тремя вращающимися внешними кольцами. Он имеет 24-каратную позолоченную отделку и, как полагают, стоит около 230 000 долларов. Если ФИФА позволит Дональду Трампу сохранить награду навсегда, она, вероятно, окажется в Национальном архиве.

Дело не ограничилось только трофеем. По сообщениям The Athletic Джанни Инфантино также приготовил чемпионскую медаль для своего нового друга, передав ее Трампу после церемонии награждения.