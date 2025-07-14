«Эспаньол» Барселона был куплен компанией Velocity Sport Limited

Английская компания Velocity Sport Limited достигла соглашения о покупке контрольного пакета акций испанского

Velocity Sport Limited уже владеет английским клубом «Бернли», который по итогам сезона-2024/2025 вернулся в Премьер-лигу.

Сделка была заключена с группой RASTAR, крупнейшим акционером «Эспаньола». Теперь оба клуба — «Эспаньол» и «Бернли» — войдут в единую инвестиционную группу, сохраняя при этом независимость.

В официальном заявлении отмечается, что стратегический альянс с Velocity Sport Limited позволит «Эспаньолу» выйти на новый уровень развития, аналогичный тому, который демонстрирует «Бернли».