Дембеле: Нам удалось завоевать практически все, что мы планировали

Нападающийвысказался о предстоящем поединке св финале Клубного чемпионата мира.

«Как мы говорили с начала сезона, мы хотели выиграть все возможные трофеи. И нам удалось завоевать практически все, что мы планировали. В воскресенье у нас есть шанс сыграть в большом финале против "Челси", и мы отдадим все силы, чтобы выиграть и этот трофей. Нас очень хорошо приняли — в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Атланте и теперь в Нью-Йорке. Мы отлично провели время как на поле, так и за его пределами. Мы гордимся участием в этом клубном чемпионате мира», — приводит слова Дембеле Lequipe.

Напомним, что матч «Челси» — «ПСЖ» состоится 13 июля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.