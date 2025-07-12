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    Сычев — о Суперкубке России: Не думаю, что в матче за трофей все сразу побегут вперед

    Футбол Суперкубок России Футбол России ЦСКА Краснодар
    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев высказался о предстоящем матче за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА.

    Дмитрий Сычев
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    Дмитрий Сычев

    «Будет интересно посмотреть, много различных противостояний. Мне, прежде всего, хочется посмотреть на моего хорошего знакомого Фабио Челестини, во что будет играть ЦСКА, потому что это все‑таки первая серьезная проверка. Сегодня мы будем понимать какие‑то очертания того футбола, который будем видеть от ЦСКА в сезоне. Очень сложно перестроить игру за две недели, но высококлассных футболистов проще перестраивать, а внутренних процессов мы не знаем. Мы только можем судить по картинке сегодня на игре.

    Интересно будет посмотреть, как "Краснодар" подготовился, как в статусе чемпионов будет себя чувствовать команда. Конечно, хочется побольше голов, но открытую игру, о которой говорил вчера Мусаев, мы вряд ли увидим. Не думаю, что в матче за трофей все сразу побегут вперёд», — цитирует Сычева «Матч ТВ».

    Поединок состоится 12 июля. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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