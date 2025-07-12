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    Сычев: Это межсезонье было самым негативным в истории

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    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев высказался по поводу нынешнего межсезонья в российском футболе.

    Дмитрий Сычев
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    Дмитрий Сычев

    «Да, это было определенно самое негативное межсезонье в истории с точки зрения инфоповодов. Надеюсь, с сегодняшнего дня мы эту страницу негативную перевернем и будем разговаривать только о футболе в положительных и позитивных тонах. "Оренбург" будет играть, заявка у него сформирована.

    Теперь начнутся игры, и, я надеюсь, мы минимально будем говорить о каких‑то нефутбольных новостях, будем обсуждать футбол: кто проиграл, кто выиграл, в общем, спортивный контент», — цитирует Сычева «Матч ТВ».

    Напомним, что «Химки» и «Торпедо» не были допущены к участию в РПЛ, а вот «Оренбург» вернулся в высший российский дивизион.

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