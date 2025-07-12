Дьекереш: Главное для меня играть за клуб, который хочет меня видеть

Нападающийвысказался о своих планах на будущее.

«Покину ли "Спортинг" летом? Возможно. Таков футбол, никто ничего не знает наверняка. Я об этом не думаю; посмотрим, что произойдёт. Если что-то случится — значит, так и должно быть. Главное для меня играть за клуб, который действительно хочет меня видеть.

АПЛ? Это один из сильнейших чемпионатов Европы. Я провёл там несколько лет, но не сыграл ни одного матча. Так что, конечно, я бы хотел туда вернуться. Это было бы отличной формой мести», — цитирует Дьекереша L'Équipe.

В прошедшем сезоне Дьёкереш провел за «Спортинг» 52 матча во всех турнирах, забил 54 гола и сделал 13 голевых передач.