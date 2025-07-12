ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Равиль НетфуллинРавиль Нетфуллин: Не считаю свое чемпионство с ЦСКА полноценным
    Все новости спорта

    Дьекереш: Главное для меня играть за клуб, который хочет меня видеть

    Футбол Трансферы Португалия Спортинг Лиссабон
    Нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш высказался о своих планах на будущее.

    Виктор Дьекереш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Дьекереш

    «Покину ли "Спортинг" летом? Возможно. Таков футбол, никто ничего не знает наверняка. Я об этом не думаю; посмотрим, что произойдёт. Если что-то случится — значит, так и должно быть. Главное для меня играть за клуб, который действительно хочет меня видеть.

    АПЛ? Это один из сильнейших чемпионатов Европы. Я провёл там несколько лет, но не сыграл ни одного матча. Так что, конечно, я бы хотел туда вернуться. Это было бы отличной формой мести», — цитирует Дьекереша L'Équipe.

  • Трансферные приоритеты «Арсенала»: Дьекереш должен стать новой «девяткой», а Троссарду пора на выход
  • Команда Микеля Артеты уже третий сезон подряд финиширует второй в Премьер-лиге — и не имеет права на еще один провал
  • 08/06/2025

    • В прошедшем сезоне Дьёкереш провел за «Спортинг» 52 матча во всех турнирах, забил 54 гола и сделал 13 голевых передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» дать бой армейцам?
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
  • Деррик Льюис порадует публику быстрым нокаутом?
  • Льюис — Тейшейра. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Анисимова обыграет Свентек и станет чемпионкой Уимблдона?
  • Анисимова — Свентек. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.66
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  3.15
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Льюис — Тейшейра
  • Бои
  • Завтра в 07:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Анисимова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фламенго — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Спартак — Спартак Суботица
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лех — Легия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Интер Майами — Нэшвилл
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Тобол — Окжетпес
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры