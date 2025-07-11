Мусаев: У Кордобы было предложение от «Спартака», но он сам не перешел

Главный тренервысказался о том, что форвардостался в команде.

«Джон в своих интервью всегда говорит, что в "Краснодаре" к нему относятся так, как не относились ни в одном клубе. Мне кажется, он такой человек, который должен быть лидером. Не одним из, а именно лидером, каким он и является в "Краснодаре". Думаю, для него это стало решающим фактором. Кордоба понимал, что он здесь лидер, вице-капитан, мы его ценим, любим и тут он проводит лучшие годы своей карьеры.

Предложение из "Спартака" было, но он сам туда не перешел. Не потому, что мы его отговорили, а потому что сам Кордоба отказался туда идти. Уверен, он видел все труды и всю нашу заинтересованность, чтобы его оставить. Думаю, это и перевесило», — цитирует Мусаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в итоге «Краснодар» смог стать чемпионом России по итогам прошлого сезона.