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    «Милан» и «Вулверхэмптон» заинтересованы в трансфере Марка Пубиля из «Альмерии»

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    Защитник испанской «Альмерии» Марк Пубиль находится в центре трансферного интереса сразу двух европейских клубов — «Милана» и «Вулверхэмптона».

    Марк Пубиль
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    Марк Пубиль

    Как пишет Marca, агенты 22-летнего футболиста уже ведут переговоры с представителями обеих команд, и почти наверняка Пубиль покинет испанский клуб этим летом. Ожидаемая сумма трансфера составляет около 15 миллионов евро.

    В прошлом году переход Пубиля в «Аталанту» сорвался, несмотря на договоренность на сумму до 20 миллионов евро с учетом бонусов.

    В сезоне-2024/25 Марк Пубиль провел за «Альмерию» 36 матчей в Сегунде, отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

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