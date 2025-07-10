«Милан» и «Вулверхэмптон» заинтересованы в трансфере Марка Пубиля из «Альмерии»

Защитник испанскойнаходится в центре трансферного интереса сразу двух европейских клубов —

Как пишет Marca, агенты 22-летнего футболиста уже ведут переговоры с представителями обеих команд, и почти наверняка Пубиль покинет испанский клуб этим летом. Ожидаемая сумма трансфера составляет около 15 миллионов евро.

В прошлом году переход Пубиля в «Аталанту» сорвался, несмотря на договоренность на сумму до 20 миллионов евро с учетом бонусов.

В сезоне-2024/25 Марк Пубиль провел за «Альмерию» 36 матчей в Сегунде, отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.