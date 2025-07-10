«Зенит» борется за Тьяго Альмаду

сделал предложение по трансферу полузащитника. Об этом сообщает португальское издание Record

По информации источника, российский клуб готов заплатить за аргентинца 35 миллионов евро.

Тем временем сам 24-летний хавбек склоняется к переходу в «Бенфику». Лиссабонский клуб предложил 26 миллионов евро за 60% экономических прав на футболиста.

Альмада является чемпионом мира — он был в составе сборной Аргентины, завоевавшей титул в 2022 году. На его счету 10 матчей и 4 гола за национальную команду. Вторую часть прошлого сезона атакующий полузащитник провел в аренде во французском «Лионе».