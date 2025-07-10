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    «Зенит» борется за Тьяго Альмаду

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    «Зенит» сделал предложение по трансферу полузащитника «Ботафого» Тьяго Альмаду. Об этом сообщает португальское издание Record.

    Тьяго Альмада
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    Тьяго Альмада

    По информации источника, российский клуб готов заплатить за аргентинца 35 миллионов евро.

    Тем временем сам 24-летний хавбек склоняется к переходу в «Бенфику». Лиссабонский клуб предложил 26 миллионов евро за 60% экономических прав на футболиста.

    Альмада является чемпионом мира — он был в составе сборной Аргентины, завоевавшей титул в 2022 году. На его счету 10 матчей и 4 гола за национальную команду. Вторую часть прошлого сезона атакующий полузащитник провел в аренде во французском «Лионе».

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