Обе команды на эмоциональном подъем. ФКСБ выиграл Суперкубок Румынии, обыграв «Клуж». «Интер» стал победителем Кубка Андорры. Кроме того, команды очень давно не проигрывают. Наверняка обе заинтересованы в продлении серии.
Отметим, что между собой ФКСБ и «Интер» еще не играли. Сегодня команды сыграют впервые. Победитель получит преимущество перед ответной встречей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры не дают «Интеру» никаких шансов — 1.04 на хозяев, 35.0 на гостей.
- На сайте LiveSport.Ru вышел прогноз с коэффициентом 1.77.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ФКСБ — «Интер» Эскальдес смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.