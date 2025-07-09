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    Дуглас Сантос«Зенит» — «Сьон» 2:1. Онлайн, прямая трансляция
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    ФКСБ — «Интер» Эскальдес: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Стяуа
    В первом раунде квалификации Лиги чемпионов румынский клуб ФКСБ примет андоррский «Интер». Матч состоится 9 июля в 20:30 по мск.

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    Обе команды на эмоциональном подъем. ФКСБ выиграл Суперкубок Румынии, обыграв «Клуж». «Интер» стал победителем Кубка Андорры. Кроме того, команды очень давно не проигрывают. Наверняка обе заинтересованы в продлении серии.

    Отметим, что между собой ФКСБ и «Интер» еще не играли. Сегодня команды сыграют впервые. Победитель получит преимущество перед ответной встречей.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры не дают «Интеру» никаких шансов — 1.04 на хозяев, 35.0 на гостей.

    • На сайте LiveSport.Ru вышел прогноз с коэффициентом 1.77.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ФКСБ — «Интер» Эскальдес смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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