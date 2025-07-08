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    Агент: Макаров пользуется шансом, который ему предоставляет Карпин

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    Агент полузащитника «Динамо» Дениса Макарова Алексей Бабырь высказался о планах футболиста на будущее.

    Денис Макаров
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    Денис Макаров

    «Денис получает игровое время в товарищеских играх за "Динамо". Он пользуется шансом, который ему предоставляет Валерий Карпин. Никто не будет выпускать Дениса на поле за красивые глаза. Он очень много работает на сборах. Уверен, что Денис получит шанс в официальных матчах "Динамо", и он воспользуется им», — цитирует Бабыря «Спорт-Экспресс».

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    Контракт Макарова с бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года, но клуб не планирует предлагать футболисту новое соглашение.

    В прошедшем сезоне Макаров провел 20 встреч, отметился тремя мячами и пятью голевыми передачами.

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