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    «Ливерпуль» сдвинул начало предсезонки из-за гибели Жоты

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    Чемпион английской Премьер-лиги «Ливерпуль» решил перенести начало предсезонной подготовки, сообщает издание The Independent.

    Диогу Жота
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    Диогу Жота

    Причиной такого решения стал гибель в автомобильной аварии португальца Диогу Жоты в ДТП, произошедшем в Испании.

    Первоначально игроки «Ливерпуля» должны были прибыть в расположение клуба 4 июля, а старт тренировочного сбора намечен на 8 июля. Теперь же пока неизвестно, когда мерсисайдцы приступят к подготовке к новому сезону.

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    • В составе «Ливерпуля» Жота выступал с сентября 2020 года после трансфера из «Вулверхэмптона». Всего за команду он провел 182 матча, забил 65 голов и сделал 26 результативных передач.

    В составе «Ливерпуля» 28-летний португалец выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги. Вместе со сборной Португалии нападающий два раза стал победителем Лиги наций.

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