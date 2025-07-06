«Ливерпуль» сдвинул начало предсезонки из-за гибели Жоты

Чемпион английской Премьер-лигирешил перенести начало предсезонной подготовки, сообщает издание The Independent.

Причиной такого решения стал гибель в автомобильной аварии португальца Диогу Жоты в ДТП, произошедшем в Испании.

Первоначально игроки «Ливерпуля» должны были прибыть в расположение клуба 4 июля, а старт тренировочного сбора намечен на 8 июля. Теперь же пока неизвестно, когда мерсисайдцы приступят к подготовке к новому сезону.

В составе «Ливерпуля» Жота выступал с сентября 2020 года после трансфера из «Вулверхэмптона». Всего за команду он провел 182 матча, забил 65 голов и сделал 26 результативных передач.

В составе «Ливерпуля» 28-летний португалец выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги. Вместе со сборной Португалии нападающий два раза стал победителем Лиги наций.