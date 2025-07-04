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    Источник: Пять футболистов «МЮ» сообщили руководству о желании покинуть клуб

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд хочет покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

    Маркус Рашфорд хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»
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    Маркус Рашфорд хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

    Помимо форварда, еще 4 игрока «манкинуанцев» сообщили руководству о желании покинуть клуб. Нападающий Антони, полузащитники Алехандро Гарначо и Джейдон Санчо и защитник Тайрелл Маласия хотят сменить команду.

    Стало известно, что 10-й номер в «Манчестер Юнайтед» займет Матеус Кунья. Ранее этот номер принадлежал Маркусу Рашфорду.

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    • Напомним, что Джейдон Санчо в прошлом сезоне выступал за «Челси» на правах аренды, а Маркус Рашфорд играл за «Астон Вилла». Оба клуба решили не выкупать футболистов по итогам сезона.

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