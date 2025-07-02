«Балтика» отправила в аренду двух футболистов

Официальный сайт новичка РПЛ калининградской «Балтики» сообщил об уходе в аренду двух игроков клуба.

Это защитник Тимофей Щелкунов и полузащитник Ярослав Арбузов.

«Защитник Тимофей Щелкунов продолжит карьеру в "Шиннике". Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Тимофей присоединился к "Балтике" в июне 2024-го и выступал за "Балтику-2", где провел 24 матча и отметился пятью результативными передачами. За основную команду защитник сыграл один матч.

Полузащитник Ярослав Арбузов будет выступать за "Ротор" на правах аренды до 10 июня 2026 года. Ярослав пополнил состав "Балтики" в январе 2024-го, за "Балтику-2" провел девять матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Последний сезон полузащитник провел в "Чайке", где принял участие в 21 матче и записал на свой счет одну результативную передачу.

Желаем Тимофею и Ярославу успешной аренды и дальнейшего прогресса!» — написано в сообщении клуба.

Календарь и таблица РПЛ

По итогам минувшего сезона «Балтика» под руководством Андрея Талалаева выиграла Первую лигу и теперь будет играть в РПЛ. В первом туре команда сыграет в гостях с «Динамо» 18 июля.