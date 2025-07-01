Агент Джикии: Ситуация с «Антальяспором» заставляет задуматься

, агент российского защитника, отреагировал на трудности с подписанием контракта с турецким

«Конечно, эта ситуация заставляет задуматься, как минимум крутить ее в голове. Но тем не менее, проанализировав турецкий чемпионат, можно понять, что это не сверхъестественная история, такие ситуации возникают. И как правило они решаются положительно.

У руководства федерации Турции не так много времени для принятия решения по этой ситуации. Думаю, все будет нормально. Руководство клуба нас заверило, что все финансовые обязательства они погасили», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Георгий Джикия подписал контракт с «Антальяспором» на прошлой неделе, но трансфер не был оформлен из-за запрета со стороны ФИФА. У турецкого клуба возникла задолженность перед бывшими футболистами.