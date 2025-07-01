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    Агент Джикии: Ситуация с «Антальяспором» заставляет задуматься

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    Владимир Кузьмичев, агент российского защитника Георгия Джикии, отреагировал на трудности с подписанием контракта с турецким «Антальяспором».

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Конечно, эта ситуация заставляет задуматься, как минимум крутить ее в голове. Но тем не менее, проанализировав турецкий чемпионат, можно понять, что это не сверхъестественная история, такие ситуации возникают. И как правило они решаются положительно.

    У руководства федерации Турции не так много времени для принятия решения по этой ситуации. Думаю, все будет нормально. Руководство клуба нас заверило, что все финансовые обязательства они погасили», — сказал Кузьмичев «СЭ».

    Георгий Джикия подписал контракт с «Антальяспором» на прошлой неделе, но трансфер не был оформлен из-за запрета со стороны ФИФА. У турецкого клуба возникла задолженность перед бывшими футболистами.

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