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    В «Динамо» анонсировали трансфер нападающего

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    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о возможном усилении команды этим летом.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    «Сколько трансферов на вход планируется? У нас есть Ярослав Гладышев. Через два дня узнаете еще об одном нападающем. Догадываетесь, наверное, кто. Пока не буду объявлять. Ну и левого защитника сейчас смотрим тоже. Но у нас очень много ребят вернулось, молодые наши воспитанники. У нас 30 человек, по сути, в большом "Динамо", это многовато, поверьте мне», — цитирует Степашина ТАСС.

    Напомним, что летом «Динамо» возглавил Сергей Степашин. В прошлом сезоне команда финишировала на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

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