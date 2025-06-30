В «Динамо» анонсировали трансфер нападающего

Член совета директороввысказался о возможном усилении команды этим летом.

«Сколько трансферов на вход планируется? У нас есть Ярослав Гладышев. Через два дня узнаете еще об одном нападающем. Догадываетесь, наверное, кто. Пока не буду объявлять. Ну и левого защитника сейчас смотрим тоже. Но у нас очень много ребят вернулось, молодые наши воспитанники. У нас 30 человек, по сути, в большом "Динамо", это многовато, поверьте мне», — цитирует Степашина ТАСС.

Напомним, что летом «Динамо» возглавил Сергей Степашин. В прошлом сезоне команда финишировала на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.