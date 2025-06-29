«Динамо» — о жеребьевке Кубка России: Не знаем, сколько раз были вытянуты шары

Московскоевыступило с заявлением по итогам жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Мы неприятно удивлены подходом к жеребьевке Кубка России. Жеребьевка не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей нашего клуба. Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно. Мы не знаем, сколько раз были вытянуты шары, сколько раз могла делаться техническая запись жеребьевки», — отмечается в заявлении клуба.

Напомним, что в одну группу с «Динамо» попали «Краснодар», «Крылья Советов» и «Сочи».