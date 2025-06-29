Абрахам отказался переходить в «Зенит»

Англичаниниз итальянскойне захотел переходить в, сообщает известный журналист Николо Скира.

Причиной отказа 27-летнего нападающего стало желание найти себе команду в топ-5 европейских чемпионатах.

В настоящий момент Абрахам принадлежит «Роме», но прошлый сезон провел на правах аренды в «Милане», где сыграл 45 матчей, забил 10 мячей и сделал 7 ассистов.

Известно, что «Зенит» предлагал за англичанина 20 млн евро и зарплату 5 млн евро в год. Абрахам имеет на своем счету 11 матчей в составе сборной Англии и 3 забитых мяча. Ранее он выступал за «Челси» и «Астон Виллу».