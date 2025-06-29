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    РФС назвал 33 лучших футболистов РПЛ в сезоне-2024/2025

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    Также на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден список 33 лучших футболистов сезона-2024/2025

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    33 лучших футболиста РПЛ
    РФС

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Латышонок («Зенит»).

    Правые защитники: Густаво Мантуан («Зенит»), Илья Самошников («Локомотив»), Милан Гаич (ЦСКА).

    Правые центральные защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Нино («Зенит»).

    Левые центральные защитники: Максим Осипенко («Ростов»), Виллиан Роша (ЦСКА), Диего Коста («Краснодар»).

    Левые защитники: Мойзес (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»), Лукас Оласа («Краснодар»).

    Правые полузащитники: Ярослав Гладышев («Динамо»), Луис Энрике («Зенит»), Жоао Батчи («Краснодар»).

    Правые центральные полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Александр Черников («Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»).

    Левые центральные полузащитники: Алексей Батраков, («Локомотив»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Данил Глебов («Динамо»).

    Левые полузащитники: Маркиньос («Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»), Бителло («Динамо»).

    Правые нападающие: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак»), Лусиано Гонду («Зенит»).

    Левые нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Мирлинд Даку («Рубин»), Манфред Угальде («Спартак»).

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