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    Юран подтвердил, что он возглавит «Серик Беледиеспор»

    Футбол Футбол Турции
    Российский тренер Сергей Юран отметил, что в скором времени он возглавит турецкий «Серик Беледиеспор».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    Ранее 50% акций клуба купил бывший инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов.

    «Вылетаю из Москвы в Анталью со своим штабом. Со мной четыре помощника. Предварительно всё с турецкими руководителями "Серик Беледиеспор" обговорил. Подписание контракта запланировано на пятницу-субботу. С 1 июля приступаем к работе в Анталье.

    Я всегда говорил: мне интересно, когда есть цели. А у этого клуба они есть. Собирать команду придётся фактически с нуля, поэтому в первом сезоне первоочередная задача — сохранить клуб во втором дивизионе. Это аналог нашей Первой лиги. Я уже посмотрел несколько матчей, и могу сказать, что по уровню футбола второй дивизион Турции соответствует нижней восьмёрке РПЛ и лидерам нашей Первой лиги. Там серьёзные иностранцы, полные стадионы. Футбол в Турции как религия. Плюс мне как тренеру интересно попробовать себя в дальнем зарубежье, приобрести опыт. Это тоже немаловажный фактор. Надеюсь, что в этом сезоне нам удастся закрепиться во втором дивизионе, а уже в следующем — включиться в борьбу за путёвки в Суперлигу. Верю, что нам удастся оправдать надежды болельщиков клуба», — сказал Юран «Чемпионату».

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