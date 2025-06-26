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    «Роме» нужен Малик Фофана

    Футбол Футбол Италии Рома Футбол Франции Лион Трансферы
    «Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Малику Фофана. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

    Малик Фофана
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    Малик Фофана

    По информации источника, спортивный директор джаллоросси Фредерик Массара внимательно следит за несколькими игроками французского клуба, включая 20-летнего бельгийца.

    Знакомство с составом «Лиона» и возможное снижение цены на фоне вылета команды в Лигу 2 делают трансфер особенно привлекательным для «Ромы».

    В сезоне-2024/25 Фофана провел 41 матч во всех турнирах, отметившись 11 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с «Лионом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

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