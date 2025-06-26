«Роме» нужен Малик Фофана

проявляет интерес к полузащитнику. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, спортивный директор джаллоросси Фредерик Массара внимательно следит за несколькими игроками французского клуба, включая 20-летнего бельгийца.

Знакомство с составом «Лиона» и возможное снижение цены на фоне вылета команды в Лигу 2 делают трансфер особенно привлекательным для «Ромы».

В сезоне-2024/25 Фофана провел 41 матч во всех турнирах, отметившись 11 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с «Лионом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.