Компани: Условия не позволяли вести плавную игру

Главный тренервысказался о поражении от(0:1) в матче Клубного чемпионата мира.

«Первый тайм получился провальным. Условия не позволяли вести плавную игру. После перерыва мы создали много моментов, не реализовали несколько выходов один на один. Это футбол, нужно пользоваться своими возможностями.

Нам мог достаться либо "Фламенго", либо "Челси" — игра 1/8 финала в любом случае будет сложной. Необходимо хорошо подготовиться и попытаться продолжить то, что получалось во втором тайме сегодняшнего матча», — цитирует Компани DAZN.

Напомним, что «Бавария» заняла второе место в группе и вышла в 1/8 финала турнира на бразильский «Фламенго».