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    Компани: Условия не позволяли вести плавную игру

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Германии Бавария Португалия Бенфика
    Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о поражении от «Бенфики» (0:1) в матче Клубного чемпионата мира.

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «Первый тайм получился провальным. Условия не позволяли вести плавную игру. После перерыва мы создали много моментов, не реализовали несколько выходов один на один. Это футбол, нужно пользоваться своими возможностями.

    Нам мог достаться либо "Фламенго", либо "Челси" — игра 1/8 финала в любом случае будет сложной. Необходимо хорошо подготовиться и попытаться продолжить то, что получалось во втором тайме сегодняшнего матча», — цитирует Компани DAZN.

    Напомним, что «Бавария» заняла второе место в группе и вышла в 1/8 финала турнира на бразильский «Фламенго».

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