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    Джоб Беллингем«Боруссия Дортмунд» — «Ульсан Хёндэ». Онлайн, прямая трансляция
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    Сборная Англии вышла в финал молодежного Евро

    Англия U21 — Нидерланды U21: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Нидерландов
    Сборная Англии одержала победу над командой Нидерландов в полуфинале молодежного Евро — 2:1.

    Полуфинал Евро-U21 Англия — Нидерланды
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    Полуфинал Евро-U21 Англия — Нидерланды

    Счет был открыт на 62-й минует после точного удара вингера англичан Харви Эллиота. Спустя десять минут голландцы сравняли счет усилиями Ноа Огайо, но все тот же Эллиот забил второй мяч на 86-й минуте и вывел свою команду в финал турнира.

    Футбол. U21 Евро-2025. Полуфинал
    Англия U21 — Нидерланды U21 2:1
    Голы: 1:0 Харви Эллиотт (62'), 1:1 Ноа Огайо (72'), 2:1 Харви Эллиотт (86') Англия U21: Джеймс Бидл, Тино Ливраменто, Чарли Крессвел, Джарелл Куанса, Джек Хиншелвуд, Алекс Скотт (Хейден Хакни, 84'), Эллиот Андерсон, Харви Эллиотт (Арчи Грей, 90'), Джеймс Макати (Джонатан Роу, 78'), Омари Хатчинсон (Брук Нортон-Каффи, 78'), Джей Стэнсфилд (Итан Нванери, 84') Нидерланды U21: Робин Руфс, Миллион Манхуф (Майрон Ван Бредероде, 87'), Ян Матсен, Йоррел Хато, Рав Ван ден Берг, Нерайсо Касанвирьо (Ваутер Гус, 46'), Антони Миламбо (Ноа Огайо, 69'), Лучано Валенте (Бьорн Мейер, 76'), Райан Фламинго, Эрнест Поку, Том ван Берген (Юри Регер, 87') Предупреждения: Эллиот Андерсон (45 + 1'), Ваутер Гус (78')

    В решающем матче англичане сыграют с победителем пары Германия — Франция.

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