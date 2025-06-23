Источник: Дарвин Нуньес дал согласие на переход в «Наполи»

дал согласие на переход в, сообщает инсайдер

Форвард «Ливерпуля» открыт для трансфера и готов сменить чемпионат, поскольку не сумел закрепиться в основном составе английского клуба.

Сейчас сделка зависит от финансовых условий: «Ливерпуль» требует за уругвайца не менее 50 миллионов евро, а ранее называлась сумма в диапазоне 60–70 миллионов евро.

«Наполи» уже сделал устное предложение в размере 40 миллионов евро, но мерсисайдцы рассчитывают выручить больше. Зарплата игрока также остаётся важным вопросом в переговорах.