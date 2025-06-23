Лучший бомбардир в истории «Наполи» Дрис Мертенс объявил о завершении карьеры

Дрис Мертенс объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в возрасте 38 лет.

Он сыграет свой прощальный матч в честь Марека Гамшика, своего бывшего партнёра по «Наполи», после чего завершит игровую карьеру.

Мертенс выступал за «Наполи» с 2013 по 2022 год, проведя за клуб 397 матчей, в которых забил 148 голов и отдал 90 результативных передач. В составе неаполитанцев он дважды выигрывал Кубок Италии и один раз Суперкубок страны.

Последние три сезона бельгиец провёл в турецком «Галатасарае», где в прошлом сезоне отметился 6 голами и 21 результативной передачей в 52 матчах.

За сборную Бельгии Мертенс провtл 109 матчей и забил 21 гол.