ЦСКА намерен приобрести полузащитника «Унион Санта-Фе» Лионеля Верде

Московскийпроявляет интерес к 20-летнему аргентинскому полузащитникуиз

По информации Uno Santa Fe и радио Sol Play, армейцы близки к тому, чтобы сделать официальное предложение по игроку. Представитель футболиста Хуниор Катальдо поддерживает контакт с московским клубом и работает над деталями сделки, которая может быть оформлена в ближайшие часы.

Аргентинскому клубу, по сообщениям источников, будет «очень трудно отказаться» от предлагаемой суммы. Лионель Верде уже провел 31 матч за основную команду «Униона» и забил четыре гола.