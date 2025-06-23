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    ЦСКА намерен приобрести полузащитника «Унион Санта-Фе» Лионеля Верде

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    Московский ЦСКА проявляет интерес к 20-летнему аргентинскому полузащитнику Лионелю Верде из «Унион Санта-Фе».

    Лионель Верде
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    Лионель Верде

    По информации Uno Santa Fe и радио Sol Play, армейцы близки к тому, чтобы сделать официальное предложение по игроку. Представитель футболиста Хуниор Катальдо поддерживает контакт с московским клубом и работает над деталями сделки, которая может быть оформлена в ближайшие часы.

    Аргентинскому клубу, по сообщениям источников, будет «очень трудно отказаться» от предлагаемой суммы. Лионель Верде уже провел 31 матч за основную команду «Униона» и забил четыре гола.

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