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    Источник: «Фламенго» продолжает переговоры по трансферу Караскаля

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    Бразильский «Фламенго» продолжает переговоры с московским «Динамо» по трансферу полузащитника Хорхе Карраскаля.

    Хорхе Карраскаль
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    Хорхе Карраскаль

    Как сообщает «Чемпионат», ключевым препятствием остаётся согласование суммы сделки: «Динамо» изначально оценивало игрока примерно в 15 миллионов евро, в то время как «Фламенго» предлагал около 12 миллионов евро плюс бонусы.

    В последние дни стороны приблизились к финальному соглашению: по информации ряда источников, «Фламенго» готов заплатить 12,5 миллиона евро фиксированной суммы и еще 1,5 миллиона евро — в виде бонусов.

    Контракт с Карраскалем уже согласован до 2028 года, и сделка может быть завершена во время клубного чемпионата мира, который продлится до 13 июля. В минувшем сезоне Карраскаль провел за «Динамо» 35 матчей, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

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