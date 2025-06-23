Источник: «Фламенго» продолжает переговоры по трансферу Караскаля

Бразильскийпродолжает переговоры с московскимпо трансферу полузащитника

Как сообщает «Чемпионат», ключевым препятствием остаётся согласование суммы сделки: «Динамо» изначально оценивало игрока примерно в 15 миллионов евро, в то время как «Фламенго» предлагал около 12 миллионов евро плюс бонусы.

В последние дни стороны приблизились к финальному соглашению: по информации ряда источников, «Фламенго» готов заплатить 12,5 миллиона евро фиксированной суммы и еще 1,5 миллиона евро — в виде бонусов.

Контракт с Карраскалем уже согласован до 2028 года, и сделка может быть завершена во время клубного чемпионата мира, который продлится до 13 июля. В минувшем сезоне Карраскаль провел за «Динамо» 35 матчей, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.