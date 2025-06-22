Аргентино-мексиканское противостояние состоится во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира. Клубывстретятся 22 июня в 04:00 по мск.

«Ривер Плейт» после победы над «Уравой» стал ближе к плей-офф. Теперь лидеру квартета нужно выигрывать, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф именно сейчас, поскольку напоследок ему останется «Интер».

«Монтеррей» сумел отобрать очки у «Интера» и сыграть вничью. Этот результат показал, что с мексиканским клубом нужно считаться.

До этого турнира команды дважды встречались в рамках товарищеских матчей. Один раз выиграл «Ривер Плейт», один раз была ничья. Посмотрим, запишет ли «Монтеррей» на свой счет первую победу в этом противостоянии.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают «Ривер Плейт» фаворитом и дают на его победу 2.02. На победу «Монтеррея» ставки принимаются с коэффициентом 4.10, на ничью — с коэффициентом 3.45.

Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе не исключают того, что «Ривер Плейт» повторит свой успех.

Искусственный интеллект на стороне «Ривер Плейт» и прогнозирует его победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ривер Плейт» — «Монтеррей» смотрите на LiveCup.Run.

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