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    «Ривер Плейт» — «Монтеррей»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Латинская Америка
    Аргентино-мексиканское противостояние состоится во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира. Клубы «Ривер Плейт» и «Монтеррей» встретятся 22 июня в 04:00 по мск.

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    «Ривер Плейт» после победы над «Уравой» стал ближе к плей-офф. Теперь лидеру квартета нужно выигрывать, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф именно сейчас, поскольку напоследок ему останется «Интер».

    «Монтеррей» сумел отобрать очки у «Интера» и сыграть вничью. Этот результат показал, что с мексиканским клубом нужно считаться.

    До этого турнира команды дважды встречались в рамках товарищеских матчей. Один раз выиграл «Ривер Плейт», один раз была ничья. Посмотрим, запишет ли «Монтеррей» на свой счет первую победу в этом противостоянии.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают «Ривер Плейт» фаворитом и дают на его победу 2.02. На победу «Монтеррея» ставки принимаются с коэффициентом 4.10, на ничью — с коэффициентом 3.45.

    • Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе не исключают того, что «Ривер Плейт» повторит свой успех.

    • Искусственный интеллект на стороне «Ривер Плейт» и прогнозирует его победу со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ривер Плейт» — «Монтеррей» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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