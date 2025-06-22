«Ривер Плейт» после победы над «Уравой» стал ближе к плей-офф. Теперь лидеру квартета нужно выигрывать, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф именно сейчас, поскольку напоследок ему останется «Интер».
«Монтеррей» сумел отобрать очки у «Интера» и сыграть вничью. Этот результат показал, что с мексиканским клубом нужно считаться.
До этого турнира команды дважды встречались в рамках товарищеских матчей. Один раз выиграл «Ривер Плейт», один раз была ничья. Посмотрим, запишет ли «Монтеррей» на свой счет первую победу в этом противостоянии.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают «Ривер Плейт» фаворитом и дают на его победу 2.02. На победу «Монтеррея» ставки принимаются с коэффициентом 4.10, на ничью — с коэффициентом 3.45.
- Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе не исключают того, что «Ривер Плейт» повторит свой успех.
- Искусственный интеллект на стороне «Ривер Плейт» и прогнозирует его победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ривер Плейт» — «Монтеррей» смотрите на LiveCup.Run.
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