Кейн — о победе «Баварии»: Здорово, что мне удалось забить, и мы вышли в плей-офф

Нападающийвысказался о победе своей команды в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 против(2:1).

«Все ребята отлично сыграли. Мы знали, что будет нелегко — жаркая погода и недружелюбная атмосфера на стадионе. В первом тайме мы должны были забить несколько голов, а во втором тайме они попытались оказать давление, владели инициативой. На как только им удалось забить гол, мы ее перехватили.

Здорово, что мне удалось забить, и мы вышли в плей-офф. Я рад помочь команде голом и результативной передачей на Майкла Олисе. Он отлично завершил игру — так, как умеет это делать.

Это масштабный турнир, мы играем против лучших команд мира. Мы всегда говорили, что все зависит от нас самих. Нужно показывать самый высокий уровень, чтобы иметь возможность победить большинство соперников», — сказал Кейн пресс-службе ФИФА.

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в группе С с 6-ю очками в активе. Немецкая команда гарантировала себе выход в плей-офф КЧМ-2025.