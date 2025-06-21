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    Кейн — о победе «Баварии»: Здорово, что мне удалось забить, и мы вышли в плей-офф

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Германии Бавария
    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе своей команды в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 против «Бока Хуниорс» (2:1).

    Гарри Кейн — нападающий «Баварии»
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    Гарри Кейн — нападающий «Баварии»

    «Все ребята отлично сыграли. Мы знали, что будет нелегко — жаркая погода и недружелюбная атмосфера на стадионе. В первом тайме мы должны были забить несколько голов, а во втором тайме они попытались оказать давление, владели инициативой. На как только им удалось забить гол, мы ее перехватили.

    Здорово, что мне удалось забить, и мы вышли в плей-офф. Я рад помочь команде голом и результативной передачей на Майкла Олисе. Он отлично завершил игру — так, как умеет это делать.

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    • Это масштабный турнир, мы играем против лучших команд мира. Мы всегда говорили, что все зависит от нас самих. Нужно показывать самый высокий уровень, чтобы иметь возможность победить большинство соперников», — сказал Кейн пресс-службе ФИФА.

    После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в группе С с 6-ю очками в активе. Немецкая команда гарантировала себе выход в плей-офф КЧМ-2025.

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