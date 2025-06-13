«Наполи» хочет заполучить форварда «Удинезе» Лукку

проявляет заинтересованность в трансфере нападающего. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, клуб уже достиг договорённости с 24-летним футболистом по условиям личного контракта — Лукка дал согласие на переход. Следующим шагом станут переговоры между клубами, которые, как ожидается, состоятся на следующей неделе.

Лоренцо Лукка стал лучшим бомбардиром «Удинезе» в прошедшем сезоне Серии А, забив 12 мячей и отдав одну голевую передачу в 33 матчах.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 22 миллиона евро.