«Интер» не получал предложений по Чалханоглу

Миланскийне получал официальных предложений по трансферу полузащитника. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, в клуб не поступал запрос и от «Галатасарая», несмотря на сообщения в турецких СМИ о возможном интересе со стороны стамбульцев к 31-летнему футболисту.

В прошедшем сезоне 2024/25 Чалханоглу провёл 47 матчей за «Интер» во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Контракт хавбека с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Чалханоглу составляет 35 млн евро.