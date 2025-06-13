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    «Интер» не получал предложений по Чалханоглу

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    Миланский «Интер» не получал официальных предложений по трансферу полузащитника Хакана Чалханоглу. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

    Хакан Чалханоглу
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    Хакан Чалханоглу

    По информации источника, в клуб не поступал запрос и от «Галатасарая», несмотря на сообщения в турецких СМИ о возможном интересе со стороны стамбульцев к 31-летнему футболисту.

    В прошедшем сезоне 2024/25 Чалханоглу провёл 47 матчей за «Интер» во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Контракт хавбека с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

    По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Чалханоглу составляет 35 млн евро.

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