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    «Уфа» назначила нового генерального директора

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    Клуб Первой лиги «Уфа» объявил на своем официальном сайте о назначении Марата Шмакова на должность генерального директора.

    Марат Шмаков
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    Марат Шмаков

    Он сменил на этой должности Сергея Фельдмана, который работал там с марта 2024 года. Вместе с ним команда вернулась в Первую лигу и по итогам прошлого сезона сохранила прописку в дивизионе.

    «Мы благодарны Сергею Яковлевичу за тот опыт, который он нам предоставил. Это определенная страница в истории клуба, и в тот момент, когда он пришел, надо отдать должное — Сергей Яковлевич применил весь свой профессионализм.

    Те знания, которые имею не только я, но и многие сотрудники в клубе, они приумножены благодаря общению с ним. Это надо отметить. Поэтому большое спасибо. И мы договорились, что держим руку на пульсе, продолжаем общение и контактов не разрываем», — сказал сразу после своего назначения Шмаков.

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