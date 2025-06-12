«Уфа» назначила нового генерального директора

Клуб Первой лиги «Уфа» объявил на своем официальном сайте о назначениина должность генерального директора.

Он сменил на этой должности Сергея Фельдмана, который работал там с марта 2024 года. Вместе с ним команда вернулась в Первую лигу и по итогам прошлого сезона сохранила прописку в дивизионе.

«Мы благодарны Сергею Яковлевичу за тот опыт, который он нам предоставил. Это определенная страница в истории клуба, и в тот момент, когда он пришел, надо отдать должное — Сергей Яковлевич применил весь свой профессионализм.

Те знания, которые имею не только я, но и многие сотрудники в клубе, они приумножены благодаря общению с ним. Это надо отметить. Поэтому большое спасибо. И мы договорились, что держим руку на пульсе, продолжаем общение и контактов не разрываем», — сказал сразу после своего назначения Шмаков.