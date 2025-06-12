«Зенит» хочет купить экс-звезду «Шахтера» и «МЮ»

Петербургскийнашел усиление в турецком чемпионате.

По данным издания Marca, один из лидеров РПЛ намерен подписать 32-летнего бразильца Фреда за € 15 млн и уже сделал официальное предложение «Фенербахче», где сейчас выступает полузащитник.

Турецкий клуб хочет выручить за одного из своих лидеров € 30 млн или € 15 млн плюс Вендела в придачу.

Помимо «Зенита» к Фреду также проявляют интерес «Эвертон», «Аль-Наср», «Аль-Шабаб» и «Аль-Иттихад».

Фред известен по выступлениям за «Шахтер» и «Манчестер Юнайтед». Сейчас рыночная цена 32-летнего хавбека составляет € 12 млн. На его счету 32 матча за сборную Бразилии.