Раньери отказался возглавить сборную Италии

Бывший главный тренер «Ромы»заявил, что он отклонил предложение о работе в сборной Италии.

«Я благодарю президента Гравину за возможность тренировать национальную команду. Это большая честь, но я подумал и решил полностью остаться в распоряжении "Ромы" в моей новой роли. Владельцы клуба оказали мне полную поддержку и содействие в любом принятом мной решении, но выбор остаётся за мной», — приводит слова Раньери журналист Никола Скира в соцсети Х.

До этого сборную Италии покинул главный тренер Лучано Спаллетти. Специалист возглавлял национальную команду с сентября 2023 года.