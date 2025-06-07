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    Непомнящий — об игре сборной России: В атаке хотелось бы большей продуктивности

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Нигерии
    Футбольный эксперт Валерий Непомнящий поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче против Нигерии (1:1).

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «Игра сборной России оправдала ожидания? Если скажу да, то слукавлю. С другой стороны, вполне достойно. Нигерийцы показали свой уровень, оказывали давление, о чем Карпин все время мечтает, и говорит, что игроков хорошо проверять, когда соперник оказывает давление, когда играет активно. Большую часть матча так и было. Но, с другой стороны, у наших ворот особенно не было тревожно.

    Пару раз были моменты, но мы достойно защищались, вполне уверенно и спокойно. В атаке хотелось бы большей продуктивность. Чуть-чуть не хватало скорости, но чтобы вскрывать такую оборону, как у нигерийцев, нужно побыстрее действовать в нападении и быстрее принимать решения. А так вполне достойно. Видно, что команда у нас конкурентоспособная», — цитирует Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

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    • Напомним, что сборная России в матче против Нигерии пропустила 1-й гол в 2023-го года. К тому же, национальная команда прервала серию из 8-и побед подряд.

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